حنكش: مسؤولية أزمة النفايات تقع على عاتق وزير البيئة

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "مرة جديدة تضع الطبقة السياسية أولاد منطقة برج حموج و​المتن​ في خطر وذلك بين الروائح والامراض وبين خيار سيء وأسوء وكنا قد تأملنا خيرا من الوزير الجديد ولكن الظاهر أنه لديه نفس النهج القديم"، معتبراً أن "مسؤولية ​أزمة النفايات​ تقع على عاتق وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​".

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