أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "سندات الخزينة غير المنشورة هي في حسابات لا تدخل بموازنة ​المصارف​ وليس من الضرورة ان تنشر كافة الأسماء"، مشيرةً الى أن "بعض التجار يشترون السندات ولا شيء يلزمهم بالتصريح عنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـLBC: بعض التجار يشترون سندات خزينة ولا شيء يلزمهم بالتصريح عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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