عدد ضحايا الأمطار الموسمية في الهند يزيد عن 200

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نيودلهي: ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 202 الثلاثاء فيما استمر هطول المطار الغزيرة على مناطق غرب وجنوب البلاد.

وقامت السلطات بنقل أكثر من 1,2 مليون شخص إلى مخيمات إغاثة.

وتضررت منطقة كيرالا السياحية الجنوبية من الأمطار الموسمية. وكانت تعرضت العام الماضي إلى أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن خلفت 450 قتيلا.

وصرح برامود كومار المتحدث باسم شرطة كيرلا لوكالة فرانس برس ان "عدد القتلى في الولاية ارتفع إلى 88 .. ولا يزال 40 اخرون على الأقل في عداد المفقودين".

كما تم نقل أكثر من 250 ألف شخص من مناطق واياناد ومالابورام وكوزهيكود الأكثر تضررا بالفيضانات إلى مخيمات إغاثة.

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ولقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية كارناتاكا المجاورة.

وصرح مسؤول في حكومة الولاية لوكالة فرانس برس أن 16 شخصا لا زالوا مفقودين في كارناتاكا إلا أن الوضع تحسن بعد أن خف هطول الأمطار.

وصرح المسؤول "لقد أنقذنا نحو 677 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية وأعتقد أن مستوى الماء سيبدأ في الانخفاض خلال 24-48 ساعة".

وتم نشر عناصر من قوات الطوارئ والجنود وقوات البحرية والقوات الجوية للقيام بعمليات البحث والانقاذ والاغاثة.

كما تحدث الاعلام الهندي عن وفاة 66 شخصا في ولايتي غوجارات وماهاراشترا الغربية وتم انقاذ الالاف من مناطق غرقت بالمياه.

وتعتبر الأمطار الموسمية مهمة لتغذية إمدادات المياه في الهند التي تعاني من الجفاف، إلا أنها تقتل مئات الناس في أرجاء البلاد كل عام.