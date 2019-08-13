شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان يكشف مصير قانون تنظيم عمل دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن البرلمان سيناقش قانون تنظيم عمل دار الإفتاء، المقدم من رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وذلك خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، بعد الموافقة عليه فى اللجنة بحضور ممثلين عن الإفتاء والأزهر وباقى المؤسسات الدينية الرسمية، لافتا الى أن القانون ضمن الأولويات خلال دور الانعقاد المقبل، وأن القانون يحظى باهتمام كبير من المؤسسات الدينية الرسمية.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح له، أن القانون تمت مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى بالاستماع لكل المعنيين فيه، وتم مناقشة جميع المواد، والاستماع لوجهات النظر من ممثلين الأزهر والأوقاف والإفتاء، وأن القانون يلقى اهتماما كبيرا من أعضاء اللجنة، وهو من القوانين التى ستناقش فى الدور المقبل، ولم يتم تعطيله أو تجاهله كما روج من البعض.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأوضاع القانونية لدار الإفتاء المصرية، وآلية تعيين المفتي وأمناء الفتوى، مع توصيف دار الإفتاء المصرية وطبيعة شخصيتها القانونية وتبعيتها، والمسؤول عن تمثيلها رسميا، ومدى استقلاليتها، ومكانها الجغرافي، واختصاصاتها.