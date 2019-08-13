حبس طالبين بتهمة سرقة 1.5 مليون جنيه من رجل أعمال بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

قررت نيابة إطسا بالفيوم، اليوم الثلاثاء، حبس طالبين على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة أكثر من 1.5 مليون جنيه من داخل منزل رجل أعمال بمدينة إطسا.

كان اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من العميد أسامة أبو الليل، مأمور مركز شرطة إطسا بتعرض رجل أعمال لعملية سطو على منزله بشارع عمر بن الخطاب ببندر إطسا وسرقة مبلغ مالي كبير.

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جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم حسن أبو طالب، مفتش مباحث المركز، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير المباحث الجنائية بالفيوم، توصلت تحرياته إلى أن وراء عملية السطو كل من "م.ع.ع" 19 سنة، طالب، و"أ.ع.م" 20 سنة، طالب، مقيمين ببندر إطسا.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استغلا عدم وجود المجني عليه داخل منزله وتركه المبلغ المالي بحقيبة داخل إحدى الحجرات، خاصة أن المنزله ملاصق لمنزل المتهم الأول والذى تسلل إليه وبصحبته المتهم الثانى، وقاما بسرقة الأموال، فيما جرى القبض عليهما وبحوزتهم المسروقات وهي عبارة عن مليون و50 ألف جنيه مصري، و30 ألف دولار أمريكي، وهى حصيلة الاتجار فى المواد الغذائية التى يجري تصديرها لبعض دول الخليج العربي.

وبعرض المتهمين على نيابة مركز إطسا قررت حبسهما مع تسليم الأموال للمجني عليه.