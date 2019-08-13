بالصور.. 80 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة في ثالث أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

تصوير- إسلام فاروق:

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت أكثر من 80 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إنه تم تقديم كافة وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدًا بجهود العاملين بالحديقة.

وأضاف أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ الساعة السابعة صباحا، لافتًا إلى أن الحديقة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة.

وأوضح رجائي، أنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، فضلا عن زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه .. موضحا أنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم في هذا اليوم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول.

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وحول الحيوانات الموجودة في الحديقة أشار إلى أن هناك حيوانات مولودة حديثا بالحديقة، إلى جانب حيوانات وزواحف جديدة تم إضافتها في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة لإسعاد المواطنين وخاصة خلال فترة الإجازات والأعياد.

وأكد أنه تم عمل حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجاري مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.

ولفت الدكتور رجائي إلى زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيرا على الجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم إلقائها في طرقاتها، كما تم زيادة عدد المقاعد الخشبية داخل الحديقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم تأهيل دورات المياه بحديقة حيوان الجيزة، بالإضافة إلى تزويدها بدورات مياه متنقلة أثناء فترة العيد.

وأشاد رجائي بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات، مما ساهم في تسهيل مهمة العاملين بالحديقة، كما وجه الشكر لكل الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة على تعاونهم مع إدارة الحديقة.​