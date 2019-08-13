مصر تتصدر أعداد الحجاج العرب لهذا العام بنحو 86 ألف حاج

محمد اسماعيل - القاهرة - مكة المكرمة- (أ ش أ):

ذكرت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، أن 382 ألفًا و91 حاجًا عربيًا أدوا مناسك حج هذا العام (1440 هـ)، وذلك وفقًا للإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.

وأضافت المؤسسة - وفقًا للإحصائية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أن مصر تصدرت أعداد الحجاج بـ 85 ألفًا و663 حاجًا، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ57 ألفًا و975 حاجًا بزيادة تصل لقرابة 20 ألف عن العام الماضي، فيما جاء حجاج الجزائر في المرتبة الثالثة بـ36 ألفًا و478 حاجًا، ثم جاءت المغرب في المرتبة الرابعة بـ32 ألفًا و696 حاجًا، والسودان خامسًا بـ32 ألفًا و76 حاجًا، واليمن سادسًا بـ23 ألفًا و736 حاجًا وسوريا سابعًا بـ22 ألفًا و529 حاجًا لتأتي بكامل حصتها هذا العام.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا الموسم شهد قدوم 14 ألفا و277 حاجًا من الأردن، و12 ألفا و361 حاجًا من سلطنة عمان، فيما جاءت تونس في المرتبة العاشرة بـ 11 ألفا و863 حاجًا، والصومال ـ11 ألفا و286 حاجًا، وليبيا 10 آلاف و557 حاجًا، وفلسطين 8974 حاجًا، والكويت في المرتبة الرابعة عشر بـ6698 حاجًا، ولبنان بـ6643 حاجًا، وموريتانيا بـ3413 حاجًا، وجيبوتي بـ1496 حاجًا، وجزر القمر بـ 1242 حاجًا وإريتريا في المرتبة الأخيرة بـ495 حاجًا.

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وأشارت الإحصائية إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البري وصل إلى 119 ألفا و450 حاجًا، كانت مصر الأولى بـ32 ألفا و181 حاجًا، وسوريا ثانيًا بـ15 ألفا و434 حاجًا، وبلغ عدد الحجاج القادمين من جدة 104 آلاف و854 حاجًا وكانت دولتي مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24 ألفا و849 حاجًا والعراق 15 ألفا و695 حاجًا.

ولفتت إلى أنه بلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157 ألفا و787 حاجًا، وكان حجاج العراق الأعلى بـ35 ألفا و890 حاجًا، فيما جاءت مصر ثانيًا بـ28 ألفا و651 حاجًا والجزائر ثالثًا بـ20 ألفا و681 حاجًا.

من جهته.. قال رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المهندس عباس قطان: "إن المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها لكل الواصلين هذا العام عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية موزعة على أربعة قطاعات؛ لتذليل كافة العقبات ليؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان، وذلك ضمن الخطط الموضوعة التي تهدف لراحة ضيوف الرحمن".