"مانعرفش الراحة".. جامعوا قمامة عيدهم في الشوارع بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

منذ الساعات الأولى أول أيام عيد الأضحى، وفي شواع مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ينتشر مجموعة من عمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، للقيام بمهامهم نحو تنظيف الشوارع من القمامة يوميًا.

"مانعرفش الراحة وعيدنا في الشوارع وكله من أجل راحة المواطن".. بهذه الكلمات تحدث رمضان سعد خضير، 55 سنة، عامل نظافة بمجلس مدينة دسوق، ويقيم بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، لـ"الخليج 365"، راصدًا عمله في النظافة خلال الأعياد والمناسبات.

وأكد عامل النظافة أو كما ينادونه "عم رمضان" أنه متعاقد منذ عام 2008 في جهاز النظافة بمجلس مدينة دسوق، أي منذ 11 عامًا لم يعرف فيهم معنى الراحة ودائمًا يمارس عمله في الأعياد والمناسبات بحسب متطلبات العمل، كما يقضي أيام أي مناسبة في الشوارع.

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وبابتسامة لاتفارق وجهه يعمل رجب عبد المطلب، عامل نظافة بمجلس مدينة دسوق، ويقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق، في جمع القمامة من الأرض وتعبئتها حتى يلقيها على مقطورة جرار جمع القمامة دون شكوى.

ولفت بعلامات الإشارة نظراً لإعاقته بالبكم، أنه يعمل عامل نظافة بمجلس مدينة دسوق منذ 15 عامًا وطوال فترة عمله في منظومة النظافة التي نوه عنها دائمًا ما يعمل في الأعياد والمناسبات دون الحصول فيها على راحة.

أما محمد حسن الرشيدي، 55 سنة، سائق بجهاز منظومة النظافة بمجلس المدينة، ويقيم بقرية شابة التابعة لمركز دسوق، فقال لـ"الخليج 365"، إن جميع العاملين في النظافة موقعين على التزامهم التام بقضاء أيام عيد الأضحى بالعمل في الشارع.

وتضرروا جميعًا من معاملة البعض لهم على الرغم من قيامهم بأداء عملهم المطلوب منهم تجاه خدمتهم، بجانب تعرضهم لمضايقات كثيرة من آخرين، وتعرضهم للأذى أحيانا أثناء جمعهم القمامة والتي يكون فيها أجسام غريبة وحادة، فيصابون بجروح مختلفة.