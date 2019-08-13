بعد التحقيقات.. حقيقة تعدي مواطن على موظف وتمزيق ملابسه في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أوضحت التحقيقات التي أجرتها نيابة دسوق في كفر الشيخ، حول تعدي أحد المواطنين بحي المستعمرة بنطاق دائرة قسم شرطة بندر دسوق، على موظف بقسم الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وتمزيق ملابسه بهدف منعه من أداء مهام عمله، بخصوص برج سكني بنفس المنطقة، عدم صحة الواقعة.

تعود التفاصيل عندما أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ملف "أ.ا"، صاحب محل جملة لبيع المياه الغازية بناصية شارع المهاجرين بدسوق إلي النيابة العامة لتعديه على الموظف "هـ .و"، الفني بقسم الإيقاف والإزالة بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالسب والقذف أثناء قيامه بإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار أعلى محل الأول.

وجاء بالبيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ حول الواقعة نفسها أن صاحب محل بيع المواد الغازية، وجه السباب للموظف وباقي موظفين القسم مانعًا إياهم من مباشرة عملهم نحو إيقاف البناء المخالف، ووفق ذلك جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 7678 لسنة 2019، جنح قسم شرطة دسوق.

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بدأت التحقيقات عندما توجه موظف مجلس مدينة دسوق للقسم وأبلغ شفاهة في بداية المحضر أن صاحب محل بيع المياه الغازية تعدى عليه ومزق ملابسه ومنعه من أداء عمله خلال قيامه برصد مخالفة ببرج سكني ملك المشكو في حقه، بالإضافة إلى توجيهه السباب له ولموظفي مجلس المدينة، ما جعله يستعين بزملائه لحظة حدوث الواقعة.

وفي إطار التحقيقات التي أجرتها نيابة دسوق، عقب عرض المشكو في حقه صاحب محل بيع المياه الغازية على النيابة، كشفت تحقيقات الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، عن حدوث مشادة كلامية فقط بين موظف مجلس المدينة، وصاحب المحل، ولم يحدث تعدي على الموظف.

وبناء على ما تم رصده بتحريات الشرطة والتحقيقات، أمرت نيابة دسوق، بإخلاء سبيل صاحب محل بيع المياه الغازية لعدم إدانته فيما جاء بأقوال موظف مجلس مدينة دسوق.