العراق يرفض مشاركة إسرائيل بتأمين الملاحة البحرية في الخليج

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اليوم الاثنين 12 اوت 2019 رفض بلاده مشاركة إسرائيل "في قوة الأمن البحرية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز الإستراتيجي الواقع في قلب التوتر مع إيران.

وتسعى واشنطن إلى إنشاء تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب الكثير من الدول، وبدا حلفاء واشنطن متوجسين من جرهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرا.

وتقوم فكرة واشنطن على أن تتولى كل دولة مواكبة سفنها التجارية مع دعم من الجيش الأميركي الذي يؤمن المراقبة الجوية وقيادة العمليات.

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ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي عن رغبة إسرائيل في الانضمام إلى تلك القوة العسكرية البحرية، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس قال في اجتماع مغلق لإحدى اللجان البرلمانية الأسبوع الماضي، إن إسرائيل تشارك في المهمة الأمنية في مضيق هرمز استخباراتياً وفي مجالات أخرى.

وتعليقاً على ذلك، قال الحكيم في تغريدة الاثنين إن العراق "يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي".

وأضاف أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج وأن العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة"، مؤكداً أن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".