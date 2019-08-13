تبدأ وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي، غدًا الأربعاء، زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تستمر حتى، يوم الجمعة المقبل، توقع خلالها على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال حماية التراثالثقافي.
قال بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقييد استيراد مواد أثرية من الجزائر إلى الولايات المتحدة والحد مننهب المواد الأثرية الجزائرية والاتجار غير المشروع بها طبقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970.
تأتي زيارة مرداسي لواشنطن في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين حيث ستجري محادثات مع كبار المسئولين الأمريكيين في قطاع الثقافة حول سبل دعم وزيادة التعاون الثقافي في شتى المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة الجزائرية تبدأ زيارة عمل لواشنطن غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.