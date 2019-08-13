وزيرة الثقافة الجزائرية تبدأ زيارة عمل لواشنطن غدًا

تبدأ وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي، غدًا الأربعاء، زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تستمر حتى، يوم الجمعة المقبل، توقع خلالها على مذكرة تفاهم بين الجزائر والولايات المتحدة في مجال حماية التراث

الثقافي.

قال بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقييد استيراد مواد أثرية من الجزائر إلى الولايات المتحدة والحد من

نهب المواد الأثرية الجزائرية والاتجار غير المشروع بها طبقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970.تأتي زيارة مرداسي لواشنطن في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين حيث ستجري محادثات مع كبار المسئولين الأمريكيين في قطاع الثقافة حول سبل دعم وزيادة التعاون الثقافي في شتى المجالات.