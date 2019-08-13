الطاقة الذرية تعلن آليات جديدة لمعالجة مخاوف المواطنين من النووي

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها انتهت من وضع آليات تساعد المنظمات النووية على تطوير استراتيجية اتصال تمكن من بناء الثقة مع الجمهور.
قالت الوكالة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قبول الجمهور لبرنامج نووي يتطلب معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمان النووي بشكل شامل سواء في بداية البرنامجأو خلال تنفيذه، مضيفة أن الآليات الجديدة تعالج تصورات المخاطر غير الحقيقية لدى الجمهور وتقدم أفضل السبل للاستجابة لهذه التصورات من أجل زيادة الشفافية وكيفية بناء الثقة في أى برنامج نووي.
أشارت إلى أنه سوف تتم مراجعةوتحديث تلك الآليات بصفة مستمرة لتواكب التغيرات كما سوف تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم سلسلة من الاجتماعات الفنية حول مواضيع التواصل مع الجماهير، منوهًا بأنه سيكون أول هذه السلسلة هو الاجتماع الفني حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاتصال العام وإشراك أصحاب المصلحة في البرامج النووية والذي سيعقد في الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل في مقر الوكالة بفيينا.
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