أمريكا تعلن تأجيل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة تأجيل التعريفات الجمركية، التي من المقرر أن تفرضها واشنطن على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي بنسبة 10% بدءًا من الشهر المقبل، إلى وقت لاحق من العام الحالي على بعض المنتجات، من بينها الهواتف الخلوية والحواسب

المحمولة وألعاب معينة للأطفال وغيرها.

ذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، وفقًا لما أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم أيضًا إزالة بعض المنتجات بالكامل من قائمة البضائع

التي ستخضع للتعريفات الجمركية في أول سبتمبر المقبل، بناءً على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وغيرها من العوامل.أضاف المكتب، الذي يعتزم نشر قائمة كاملة بهذه المنتجات في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض تعريفات جمركية على الهواتف المحمولة ولعب الأطفال والمنتجات الأخرى الخاضعة لتأجيل من الرسوم الجمركية في 15 ديسمبر المقبل.