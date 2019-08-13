إسرائيل تبني جدارًا إضافيًّا حول غزة لمنع تسلل الفلسطينيين

تعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية البدء في بناء جدار إضافي على طول الجزء الشمالي من السياج الحدودي لقطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست". وتخطط وزارة الدفاع الإسرائيلية لبناء جدار دفاعي، فوق الأرض وتحتها، بارتفاع 6 أمتار وبطول 9 كيلومترات يمتد على طول الطريق بين مستوطنة ياد مردخاي وسديروت، بتكلفة تبلغ عشرات ملايين الشواكل، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية. يمتد على طول الطريق بين مستوطنة ياد مردخاي وسديروت، بتكلفة تبلغ عشرات ملايين الشواكل، وفق تقرير للقناة 12 الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الجدار الجديد بحلول الصيف المقبل "لإزالة تهديد أنفاق الهجوم عبر الحدود ومنع الغزاويين من التسلل إلى جنوب إسرائيل"، بحسب ما قالت الصحيفة. المقبل "لإزالة تهديد أنفاق الهجوم عبر الحدود ومنع الغزاويين من التسلل إلى جنوب إسرائيل"، بحسب ما قالت الصحيفة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت الماضي، عن مقتل 4 فلسطيين وهم عبد الله أشرف الغمري (19 عاما)، وعبد الله إسماعيل الحمايدة (21 عاما)، وأحمد أيمن العديني (20 عاما)، بالرصاص على حدود قطاع غزة.

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