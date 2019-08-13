تشرنوبل جديدة تلوح في الأفق.. تفاصيل مثيرة لانفجار نووي في روسيا

كشفت روسيا عن طبيعة الانفجار النووي الذي أودى بحياة خمسة علماء الأسبوع الماضي خلال تجارب صاروخية، قائلة أن مفاعلًا صغيرًا للطاقة النووية تأثر من الانفجار.

وقال فياشيسلاف سولوفيف، المدير العلمي للمركز الذي كان يعمل فيه العلماء، أن المركز يعمل بمواد مشعة من بينها مواد انشطارية ونظائر مشعة، وشدد "فاشيلاف" أن هؤلاء الذين توفوا وسيدفنون اليوم الاثنين أبطال وصفوة المركز الفيدرالي الروسي النووي.

ترامب يهدد بكشف الأسرار

ومن جانبه أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّه يعلم الكثير عن الانفجار الغامض الذي وقع، الخميس، في قاعدة عسكرية روسيا،

مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة تمتلك سلاحاً مشابهاً لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار.

أضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنّ "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب سكاي فال قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّداً!".

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وكانت وسائل إعلام دولية قد تناقلت أخبار الانفجار الذي وقع متزامنًا مع تجربة صاروخية استخدمت مصادر طاقة

انشطارية في منصة بحرية في منطقة أركانجيلس بالمقربة من القطب الشمالي.

وفور الإعلان عن الانفجار النووي أثار ذلك رعب العالم بسبب تذكر حادثة تشيرنوبل، هي حادثة نووية إشعاعية كارثية وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية . في يوم السبت 26 أبريل من عام 1986، قرب مدينة بريبيات في شمال أوكرانيا السوفيتية، وتعد أكبر كارثة نووية شهدها العالم. حدثت عندما كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في مفاعل الطاقة النووي (1،2،3) بينما كان يتم إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة التي وقع فيها الانفجار. كما ساهم عامل بنية المفاعل في الانفجار حيث أن التحكم في العملية النووية كان يتم بأعمدة من الجرافيت.