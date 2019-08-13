ماكرون يحتفل بالذكرى الـ 75 لمحاربة القوات النازية

يشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد الخميس (15 أغسطس الجاري) الاحتفال بالذكرى الـ 75 لإنزال منطقة "بروفانس" (فرنسا) لمحاربة القوات النازية ، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيسي كوت ديفوار الحسن واتارا وغينيا ألفا كوندي.
وذكرت قناة "إل سي إي" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن الرئيس ماكرون سيحتفل بهذه الذكرى بمشاركة قدامى المحاربين لدى مقبرة "بولوري" والتي يرقد بها 464 منمقاتلي جيش فرنسا الأول.
وأضافت القناة أن إحياء ذكرى الإنزال في "بروفانس" تعد فرصة لتحية مساهمة جنود المستعمرات الفرنسية السابقة في التحرير ، حيث تضمنت القوات 260 ألف مقاتل من الجيش الفرنسي الأول بقيادة الجنرال "دي لاتري دي تاسيني" والتي تتألف من جنود من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء.
يذكر أن تاريخ إنزال "بروفانس" يعود
شارك في العملية جنود من مستعمرات فرنسا القديمة على غرار الجزائر وتونس والمغرب ودول أفريقية أخرى من منطقة الساحل ، حيث ساهموا في دعم قوات الحلفاء الممثلة للجيوش الفرنسية والأمريكية والكندية والبريطانية ، ولعبت الفيالق الإفريقية دورا محوريا في تحرير تولون و مرسيليا في نهاية شهر اغسطس 1944.
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