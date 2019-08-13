سلطات جبل طارق تكذب مزاعم إيران بشأن الإفراج عن ناقلتها

أكدت مصادر لدى سلطات مضيق جبل طارق، اليوم الثلاثاء، عدم صحة التقارير الإعلامية الإيرانية حول عزمها الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" مساء اليوم.
ويأتي نفي السلطات من مضيق جبل طارق ردا على تقرير أوردته وسائل إعلام إيرانية عن عزم سلطاتجبل طارق، الإفراج عن الناقلة المحتجزة مساء اليوم الثلاثاء.
بدورها، ردت الخارجية البريطانية على ما أشيع بشأن الإفراج، موضحة أن التحقيقات التي تجري حول الناقلة "غريس 1" مسألة تخص الحكومة المحلية لجبل طارق.
وكانت سلطات جبل طارق قد قالت في وقت سابق، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة في يوليو الماضي.
وكما سبق أن احتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق في الرابع من يوليو بسبب تهريبها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
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