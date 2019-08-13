قنصلية هونج كونج تحذر من الاحتجاجات



حذرت القنصلية السعودية لدى هونج كونج، من استمرار المظاهرات في البلاد لليوم الرابع على التوالي. وأكدت ضرورة أخذ الحيطة ومراجعة موقع المطار على الإنترنت بخصوص مواعيد الرحلات التي تم استئنافها بشكل جزئي نظرا لاستمرار المظاهرات وإلغاء العديد من الرحلات الجوية. من جانب آخر، قالت القنصلية إن حكومة هونج كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه وتجرم حامله بما في ذلك مسافري رحلات الترانزيت.

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