ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الهند إلى 200 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والأمطار الموسمية في الهند إلى 202، اليوم الثلاثاء، فيما استمر هطول الأمطار الغزيرة على مناطق غرب وجنوب البلاد.

وأجلت السلطات أكثر من 1,2 مليون شخص إلى مخيمات إغاثة.

وتضررت منطقة كيرالا السياحية الجنوبية من الأمطار الموسمية. وكانت تعرضت العام الماضي إلى أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن خلفت 450 قتيلاً.

وصرح برامود كومار المتحدث باسم شرطة كيرلا أن "عدد القتلى في الولاية ارتفع إلى 88 .. ولا يزال 40 آخرون على الأقل في عداد المفقودين".

كما تم نقل أكثر من 250 ألف شخص من مناطق واياناد ومالابورام وكوزهيكود الأكثر تضرراً بالفيضانات إلى مخيمات إغاثة.

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ولقي 48 شخصاً، على الأقل، مصرعهم في ولاية كارناتاكا المجاورة.

وصرح مسؤول في حكومة الولاية أن 16 شخصاً ما زالوا مفقودين في كارناتاكا إلا أن الوضع تحسن بعد أن خف هطول الأمطار.

وصرح المسؤول "لقد أنقذنا نحو 677 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية وأعتقد أن مستوى الماء سيبدأ في الانخفاض خلال 24-48 ساعة".

ونشر عناصر من قوات الطوارئ والجنود وقوات البحرية والقوات الجوية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.

كما تحدثت وسائل الإعلام الهندية عن وفاة 66 شخصاً في ولايتي غوجارات وماهاراشترا الغربية وتم إنقاذ الآلاف من مناطق غرقت بالمياه.

تعتبر الأمطار الموسمية مهمة لتغذية إمدادات المياه في الهند التي تعاني من الجفاف، إلا أنها تقتل مئات الناس في أرجاء البلاد كل عام.