كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: بريطانيا لن تطلق ناقلة النفط قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر رسمي بجبل طارق، إن منطقة جبل طارق البريطانية لن تطلق بعد ناقلة نفط ايرانية استولت عليها قوات المارينز الملكية في البحر المتوسط رغم تقرير ايراني بأنها قد تفعل ذلك اليوم الثلاثاء.

واتهمت بريطانيا السفينة بانتهاك العقوبات الأوروبية عن طريق نقل النفط إلى سوريا، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت بريطانيا أن التحقيق في ناقلة النفط الإيرانية مسألة تخص جبل طارق.

وقال نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية الإيرانية "جليل إسلامي" اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تفكر في تحرير السفينة جريس 1 بعد تبادل الوثائق.

وقال إسلامى في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "السفينة تم الاستيلاء عليها بناء على مزاعم خاطئة". "نأمل أن يتم إطلاق الإصدار قريبًا."

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن سلطات جبل طارق مجهولة الهوية ان الناقلة ستطلق سراحها مساء الثلاثاء.

Advertisements

ومع ذلك، نفى مصدر رفيع في حكومة الأراضي البريطانية في الخارج أن يحدث ذلك اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن القوات البريطانية احتجزت جريس 1، إلا أن بريطانيا قالت اليوم الثلاثاء أن التحقيقات في الناقلة جريس كانت مسألة تخص جبل طارق.

قد نفت المنطقة مزاعم إيران بأن هذا الإجراء اتخذ بناءً على أوامر عدو طهران منذ فترة طويلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نظرًا لأن هذا التحقيق مستمر، فلا يمكننا التعليق أكثر".

وزادت أزمة ناقلات النفط في الخليج من تدهور القتال منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع ست قوى، وافقت طهران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران.

وأثار الاستيلاء الإيراني على "ستينا إمبيرو" إدانة من بريطانيا والأطراف الأوروبية الأخرى للصفقة النووية التي تحاول إنقاذها من خلال حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها وتشديدها.