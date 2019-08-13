كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاشتباكات تزداد في مطار هونغ كونغ.. والأمم المتحدة تحث على ضبط النفس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبك محتجون مع الشرطة في مطار هونج كونج الدولي مساء اليوم الثلاثاء بعد تعطل الرحلات لليوم الثاني مما أغرق المستعمرة البريطانية السابقة في عمق الاضطرابات.

واندلعت المشاجرات في المساء بين الشرطة والمتظاهرين، بعد أن أخرج مسعفون شخصًا مصابًا من المحطة الرئيسية.

وتم حظر العديد من سيارات الشرطة من قبل المتظاهرين، ودخلت شرطة مكافحة الشغب، ودفعت بعض المتظاهرين إلى الوراء واستخدام رذاذ الفلفل في بعض الأحيان.

وقالت هيئة مطار هونغ كونغ: "أن العمليات في المطار "تعطلت بشكل خطير".

Advertisements

وانخفضت بورصة هونغ كونغ إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

وبعد عشرة أسابيع من المصادمات العنيفة المتزايدة بين الشرطة والمتظاهرين، أزعج المركز المالي الآسيوي، حيث أزعج الآلاف من السكان تآكلًا ملحوظًا للحريات والحكم الذاتي تحت الحكم الصيني.

وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هونج كونج على ممارسة ضبط النفس والتحقيق في أدلة على قيام قواتها بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بطرق محظورة بموجب القانون الدولي.

وأدانت الصين هذا الأسبوع بعض المحتجين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة، ووصفت المصادمات بأنها "براعم الإرهاب".

