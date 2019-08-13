كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون يلطخون سفارة البرازيل في لندن بطلاء أحمر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لطخ محتجون من مناهضي تغير المناخ السفارة البرازيلية في لندن بالطلاء بالأحمر اليوم الثلاثاء 13 أغسطس، تعبيرا عن غضبهم للضرر الذي يلحق بغابات الأمازون المطيرة وما وصفوه بالعنف ضد قبائل السكان الأصليين التي تعيش فيها.

وقبضت الشرطة على ستة نشطاء من جماعة (إكستينكشن ريبيليون) بعدما ثبتوا أجسادهم في نوافذ السفارة باستخدام مادة لاصقة وتسلقوا مظلة زجاجية فوق المدخل. وفقا لـ "رويترز".

ولطخ المحتجون واجهة المبنى بطلاء أحمر ورسموا برذاذ الطلاء بصمات للأيدي وكتبوا شعارات مثل "لا مزيد من دماء السكان الأصليين" و"من أجل الحياة البرية".

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وقالت (إكستينكشن ريبيليون) التي تسببت في اضطراب واسع بوسط لندن لعدة أسابيع في وقت سابق من العام الحالي إن الهدف من الاحتجاج هو تحدي الحكومة البرازيلية بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة بيئية تقرها الدولة". وقالت (إكستينكشن ريبيليون) إن توقيت الاحتجاج في لندن اختير ليتزامن مع مسيرة لنساء من السكان الأصليين في برازيليا، اليوم الثلاثاء، وإن فعاليات مماثلة تجرى عند سفارات البرازيل في تشيلي والبرتغال وفرنسا وسويسرا وإسبانيا.

وقالت السفارة البرازيلية في لندن ردا على تصرفات (إكستينكشن ريبيليون) إنها ترحب بأي شخص يرغب في إقامة حوار بشأن السياسات العامة للبرازيل لكن تخريب الممتلكات ليس من الحقوق في أي دولة.