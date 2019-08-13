كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تؤجل التعريفات الجمركية على بعض المنتجات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت إدارة ترامب اليوم الثلاثاء فرض تعريفة استيراد بنسبة 10 ٪ على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو ومجموعة واسعة من المنتجات الأخرى المصنوعة في الصين، في انسحاب مفاجئ من موقف متشدد من التجارة الصينية.

وتم نشر إجراءات مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد دقائق فقط من تصريح وزارة التجارة الصينية نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه بإجراء مكالمة هاتفية مع مسؤولين تجاريين أمريكيين.

والتأخير في التعريفات التي كان من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل يوفر بعض الراحة لتجار التجزئة.

وعلى الرغم من أن معظم المتاجر كانت قد قامت بتخزين بضائع العطلات الخاصة بها قبل الموعد النهائي في شهر سبتمبر، إلا أن البعض ربما واجه رسومًا على طلبات التعبئة في وقت متأخر من موسم التسوق في الإجازات.

وجاء القرار بعد أقل من أسبوعين من تصريح الرئيس دونالد ترامب في الأول من أغسطس بأنه سيفرض تعريفة بنسبة 10٪ على 300 مليار دولار من البضائع الصينية، ويلقي باللوم على الصين لعدم الوفاء بوعودها بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

ولا تزال الإدارة تمضي قدمًا من خلال تعريفة بنسبة 10٪ على جزء كبير من قائمة الـ 300 مليار دولار التي تم الكشف عنها لأول مرة في مايو، حيث نشرت قائمة من 122 صفحة من المنتجات التي ستواجه الرسوم الجمركية ابتداءً من 1 سبتمبر، بما في ذلك الساعات الذكية.

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وتشير الإعفاءات، إلى جانب تجدد المحادثات مع الصين، إلى أن ترامب قد يكون على استعداد لتقديم تنازلات.

تشمل قائمة المنتجات المكونة من 21 صفحة والتي لن تتأثر بالتعريفة حتى شهر ديسمبر أجهزة مراقبة الأطفال وعربات الأطفال وأفران الميكروويف والكاميرات المطبوعة الفورية وأجراس الأبواب والكراسي العالية والآلات الموسيقية وموزعات الكاتشب وحفاضات الأطفال والألعاب النارية وأكياس النوم والمهد مشاهد، بكرات الصيد، بكرات الطلاء والمنتجات الغذائية.

ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال بنك جولدمان ساكس يوم الأحد إن المخاوف من الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي تؤدي إلى الركود تتزايد وأن بنك جولدمان لم يعد يتوقع صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

كما انتقد ترامب شخصيا الرئيس الصيني شي جين بينغ لفشله في بذل المزيد من الجهد لوقف مبيعات مادة الفنتانيل الاصطناعية الأفيونية وسط أزمة جرعة زائدة من المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

