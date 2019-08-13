كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا: أعمل على تجنب إنزال 500 مهاجر على أراضينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، اليوم الثلاثاء، رفضه فتح مرافئ بلاده أمام مهاجرين عالقين بمياه البحر المتوسط منذ أيام على متن سفن تابعة لمنظمات غير حكومية أنقذتهم مؤخرا قبالة ليبيا.

وقال سالفيني - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "أعمل منذ الصباح في مقر الوزارة لتجنب إنزال أكثر من 500 مهاجر متواجدين على متن سفن تابعة لمنظمتين غير حكوميتين، واحدة فرنسية وأخرى إسبانية".

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وأضاف سالفيني "بالنسبة لـ350 منهم، عرضت ليبيا الاستعداد لتوفير مرفأ لإنزالهم. أما بالنسبة للآخرين، الذين زارهم المليونير (الممثل الامريكي) ريتشارد غير، فإن التعليمات التي أعطيتها هي حظر الدخول إلى مياهنا والدعوة إلى الإبحار نحو إسبانيا"، الدولة التي تنتمي إليها منظمة (أوبن آرمز).

وفي إشارة إلى ما تردد إعلاميا عن تحركات من جانب حركة خمس نجوم وقيادات في الحزب الديمقراطي من أجل تشكيل تحالف حكومي بديل في البرلمان الحالي، قال سالفيني "آمل في ألا تسعى حركة خمس نجوم للتحالف مع (رئيس الوزراء الأسبق، ماتيو) رينزي لتشكيل حكومة جديدة، لعدم عودة عمليات إنزال المهاجرين، إذ قدم الحزب الديمقراطي 500 ألف مهاجر هدية إلى الإيطاليين في السنوات الماضية".