كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني لتطوير سياسة كينيا الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء إنه سيتم إطلاق سياسة كينيا الوطنية المدعومة من تعاطي الكحول والمخدرات بحلول نهاية عام 2019.

كما صرح فيكتور اوكوما، الرئيس التنفيذى للسلطة الوطنية المملوكة للدولة للحملة ضد تعاطي الكحول والمخدرات لوكالة انباء ((شينخوا)) فى نيروبي، بأن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني لتطوير هذه السياسة.

وقال أوكيوما على هامش إطلاق مجلة إفريقيا لإدمان الكحول وإساءة استعمال المخدرات "بمجرد وضع السياسة ستوفر دليلًا وخريطة طريق للتدخلات المطلوبة للاستجابة للحالات المتزايدة لتعاطي المخدرات والكحول".

وقال إن الأمم المتحدة تدعم أيضًا برنامج الدولة الواقعة في شرق إفريقيا حول الحد من الضرر لحقن متعاطي المخدرات عن طريق توفير الميثادون لمدمني الهيروين.

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وأضاف أن الاتجاه الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع حالات تعاطي المخدرات والكحول في مؤسسات التعليم العالي.

وقال "للمضي قدما هذا هو المكان الذي سيكون فيه التركيز الرئيسي من أجل مكافحة مشكلة تعاطي المخدرات في البلاد".

ووفقًا للوكالة الحكومية، فإن أزمة تعاطي المخدرات المتزايدة مدفوعة أساسًا بتوافر الأدوية بسهولة.

كما أضاف أوكيوما "لقد اعتدنا أن نكون دولة عبور، لكن كينيا أصبحت مستهلكًا للمخدرات القوية"