كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي بالحراك الجنوبي لــ "الخليج 365": قطر وأذنابها سيدفعون الثمن غالياً بعبثها لأمن المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القيادي في الحراك الجنوبي "أبودغار الدغاري العولقي" إن القوات المسلحة الجنوبية أحكمت سيطرتها على العاصمه عدن خلال 72 ساعه وأمنت مداخلها ومخارجها بكل إحكام ، ورجعت أوضاع المدينة خلال يومين من السيطره ، وتم دحر المنضمات الارهابية التي كانت متواجدة في معسكرات بما يسمى الحرس الرئاسي، ولاحظ الجميع ظهورهم على شاشات التلفاز.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه اتضح أن تلك العصابات كانت تتعمد في تدهور الأوضاع في العاصمه عدن ومن أبرزها انقطاع التيار الكهربائي والذي اكتشف امس ان هذه الممارسات كانت متعمده لاذلال المواطنين في المدينه.

وأكد أن هناك كانت خطط مرسومة من قبل حزب الإصلاح الإخونجي للسيطرة على العاصمه عدن بتلك الألوية المدعومه من قطر، وتم قطع دابر المخطط والممول في فتره زمنة قصيره وتبخرت خططهم الشيطانيه التي تفرق ولا تسد بين العرب.

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وقال أيضاً في تصريحاته بأن قطر وأذنابها سوف تدفع الثمن غالياً بعبثها الذي تعبث به بأمن المنطقة ودعمها للمنضمات الارهابيه والأحزاب الاخونجية.

وكان المجلس الإنتقالي الجنوبي بقياده عيدروس قاسم الزبيدي أن أمن الجنوب خط أحمر ولا نساوم في أمن أرضنا وسوف نقطع دابر الاٍرهاب والممول له.

وأـشار بأن هناك ارتياح شعبي بعد زوال تلك العصابات الاجرامية وتايداً لما حصل دعت منضمات مدنية جنوبية إلى خروج مليونية في العاصمه عدن تأييداً وابتهاجاً وفرحه بما قام به المجلس الانتقال الجنوبي وقواتنا المسلحة الجنوبية يوم الخميس القادم باْذن الله.