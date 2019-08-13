كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تؤجل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10 بالمئة على الواردات الصينية، حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بما في منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة وألعاب الفيديو.

وذكر بيان صادر عن الممثلية التجارية للولايات المتحدة أن الممثلية التجارية "عازمة على تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على [الواردات الصينية] حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر"، موضحة أن هذا القرار يشمل منتجات مثل "الهواتف الخلوية والكمبيوترات المحمولة وألعاب الفيديو، وشاشات الكمبيوتر، وبعض الملابس والأحذية".