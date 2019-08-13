كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع الليرة التركية مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 1% اليوم الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول الثالثة على التوالي، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 1217 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1 % مقارنة مع مستوى إغلاق أمس الاثنين البالغ 5.5630. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو (تموز).

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والثلاثاء عطلة عامة في تركيا بمناسبة عيد الأضحى.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت أمس الأول الأحد مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر تشرين الأول.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق أمس ، مع تراجع البيزو 30% إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلاً.