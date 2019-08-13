كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النواب الأمريكي يدرس إنهاء عطلته بسبب "تشريع السلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعدون إن "أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد ينهون عطلتهم خلال أغسطس(آب) قبل موعدها بأسبوع لطرح تشريع يهدف إلى الحد من أعمال العنف بالسلاح بعد أن خلفت واقعتا إطلاق نار جماعي في ولايتي تكساس وأوهايو 31 قتيلاً.

وقال المساعدون الديمقراطيون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم بسبب عدم اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد، إن "نواب اللجنة قد يعودون إلى واشنطن يوم الرابع من سبتمبر(أيلول) لإعداد ثلاثة أو أربعة مشاريع قوانين كي يصوت عليها مجلس النواب الذي من المقرر أن يستأنف جلساته يوم 9 سبتمبر (أيلول) بعد عطلة الصيف التي تستمر 6 أسابيع.

وأضاف المساعدون أن رئيس اللجنة القضائية غيرولد نادلر، يريد بحث إجراءات تشمل طرح مشروع قانون يقدم حوافز للولايات التي تتبنى قوانين تمنع الأشخاص الذين يعتبرون خطراً على أنفسهم والغير من حيازة السلاح.

وانتقد الديمقراطيون الرئيس دونالد ترامب، بسبب رسائله المتضاربة بشأن وضع ضوابط لحيازة السلاح كما انتقدوا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لرفضه دعوة المجلس لقطع عطلته من أجل بحث تشريع بشأن الأسلحة أقره مجلس النواب بالفعل.