الرجاء يستعد لبريكاما يونايتد بنصف فريق

يستأنف لاعبو فريق الرجاء الرياضي تداريبهم بمركب الفريق بالوازيس، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة بريكاما يونايتد الغامبي، يوم 24 غشت الجاري، برسم إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
وتشهد تداريب الفريق الأخضر غياب عشرة لاعبين، ممن يعتمد عليهم الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الرجاء في تشكيلته الرسمية، بعد أن وجهت لهم الدعوة للدخول في تجمعين إعداديين للمنتخبين المحلي والأولمبي.
واستدعى الحسين عموتة مدرب المنتخب المحلي 7 عناصر رجاوية، وهم حارس المرمى أنس الزنيتي، وعمر بوطيب، وبدر بانون، وأيوب ناناح، ومحمود بنحليب، وسفيان رحيمي، وحميد أحداد، من جهته وجه باتريس بوميل مدرب الأولمبيين، الدعوة للثلاثي الرجاوي زكرياء الوردي، ومحمد الدويك، وأمين الحداوي.
يذكر أن الرجاء عاد بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة، السبت الماضي، من ميدان مضيفه بريكاما يونايتد، وهو ما قربه من التأهل للدور الأول، إذ يكفيه التعادل السلبي، أو بهدف لمثله أو هدفين في كل شبكة، بالإضافة إلى الفوز بأي نتيجة، في مباراة العودة لاقتناص بطاقة المرور للدور القادم.
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