الجزار المطلوب رقم 1 في العيد.. بعد الذبح تفصيل الأضحية من الرأس إلى القديد-فيديو

تصوير- عبد الله آيت شريف

مع حلول أيام عيد الأضحى تنتعش مجموعة من المهن الموسمية، وأخرى قائمة إلا أنها تزدهر وتعرف إقبالا بهذه المناسبة الدينية السنوية.

الجزارة، من المهن التي تنتش خلال أيام العيد، حيث يقبل المغاربة على جزار الحي لتقطيع الأضحية، وتصنيف اللحم بحسب كيفية طهيه والأكلة المفضلة.

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كامرا “اليوم 24” عاينت منذ أمس الإثنين، إقبالات متزايدا على الجزار لتفصيل الأضحية، وقال عدد من الجزارين بمدينة مراكش، إنهم يجتهدون لتلبية طلبات الزبناء، حيث تتم عملية التقطيع وتصنيف اللحم في الوقت ذاته.

وتختلف طلبات الزبناء بين من يريد كمية أكبر من لحم الشواء ومن يفضل تخصيص الجزء الأهم للتبخار، كما يطلب آخرون اختيار اللحم للقديد أو الخليع.