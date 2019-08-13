بسبب الامطار.. اندلاع حريق في محيط مصفى بيجي

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع في محيط مصفى بيجي، بسبب الرياح والامطار التي حصلت ضمن منطقة بيجي بمحافظة صلاح الدين والتي ادت الى سقوط اسلاك كهربائية".

وأوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى المنطقة لمعاجلة الحادث"، مبينا أن سبع فرق تابعة للدفاع المدني شاركت في عمليات اخماد حادث الحريق الذي نشب في كمية من الحشائش خارج وداخل سياج مصفى بيجي".



وسقطت امطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد، مساء الثلاثاء، في مناطق متفرقة من صلاح الدين .