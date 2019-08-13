بعثة الحج: الحجاج العراقيون أتموا مناسكهم بأريحية دون أية حوادث

أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الثلاثاء، إتمام الحجاج العراقيين لمناسكهم بعد رمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام العيد والنفور من منى إلى فنادق سكنهم.
وأشار إلى ان "البعثة حققت نجاحا ملموسا بموسم حج هذا العام بعد ان طبقت الخطة التي رسمتها واستنفار جميع ملاكاتها منذ اليوم الأول لتفويج الحجاج لضمان أداء الحجاج العراقيين مناسكهم بأريحية تامة".
وأضاف ان "البعثة العراقية تمكنت من استيعاب جميع الحجاج في مخيمات عرفة ومنى رغم ارتفاع أعداد الحجاج هذا العام بشكل غير مسبوق، ووفرت جميع المستلزمات الضرورية لراحتهم والتعبد لله عز وجل أثناء مكوثهم في المشاعر المقدسة، مؤكدا ان ملاكات البعثة ستواصل عملها لغاية عودة آخر حاج إلى ارض الوطن".
وأوضح الكناني ان" البعثة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفويج الرد الثاني من الحجاج القادمين لمكة عبر مطار جدة الدولي، إلى المدينة المنورة لأداء زيارة قبر النبي محمد (ص) والبقيع وباقي المعالم التاريخية في المدينة".
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