بعثة الحج: الحجاج العراقيون أتموا مناسكهم بأريحية دون أية حوادث

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في تصريح له اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الحجاج العراقيين انهوا الأعمال الخاصة بمناسك الحج بعد ان اكملوا الوقوف بصعيد عرفة ومزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والطواف حول الكعبة المشرفة، بدون تسجيل حوادث عرضية اليمة".وأشار إلى ان "البعثة حققت نجاحا ملموسا بموسم حج هذا العام بعد ان طبقت الخطة التي رسمتها واستنفار جميع ملاكاتها منذ اليوم الأول لتفويج الحجاج لضمان أداء الحجاج العراقيين مناسكهم بأريحية تامة".

وأضاف ان "البعثة العراقية تمكنت من استيعاب جميع الحجاج في مخيمات عرفة ومنى رغم ارتفاع أعداد الحجاج هذا العام بشكل غير مسبوق، ووفرت جميع المستلزمات الضرورية لراحتهم والتعبد لله عز وجل أثناء مكوثهم في المشاعر المقدسة، مؤكدا ان ملاكات البعثة ستواصل عملها لغاية عودة آخر حاج إلى ارض الوطن".



وأوضح الكناني ان" البعثة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفويج الرد الثاني من الحجاج القادمين لمكة عبر مطار جدة الدولي، إلى المدينة المنورة لأداء زيارة قبر النبي محمد (ص) والبقيع وباقي المعالم التاريخية في المدينة".