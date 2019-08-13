تخصيص 1250 مقعداً لجماهير البحرين في نهائي غرب آسيا

رياضة 2019-08-13 | 18:06 381 مشاهدة اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا، تخصيص 1250 مقعداً لجماهير المنتخب البحريني في المباراة النهائية غداً الاربعاء. وستقام المباراة النهائية بين المنتخب الوطني العراقي ونظيره البحريني مساء يوم غد الاربعاء على ملعب كربلاء الدولي سعة 30 الف متفرج. وسيرتدي اسود الرافدين اللون الاخضر، فيما يرتدي المنتخب البحريني اللون الاحمر الكامل.



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