القبض على ثلاثة متهمين بأرتكاب جريمة قتل في الرميثة 'صور'

اعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين أرتكبوا جريمة قتل في قضاء الرميثة.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه بعد ورود معلومات إلى مديرية شرطة قضاء الرميثة مركز شرطة الجوادين عن وجود جثة في نهر الرميثة تعود إلى المجني عليه ( ث ش ث ) تم التوجه إلى محل الحادث وانتشال الجثة والتوجه بها إلى دائرة الطب العدلي في السماوة.

وأوضح البيان، أنه بعد معاينة الجثة من قبل ضباط التحقيق اتضح أنها تحمل كدمات في أماكن مختلفة من الجسم، ومن خلال جمع المعلومات من مصادرنا السرية وكاميرات المراقبة من مكان الحادث تبين أن الحادث ليس حادث غرق بل حادث جنائي، مبينا أنه تم بناءا على ذلك تشكيل فريق عمل وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق والتوصل إلى الجناة تم أخذ موافقة قاضي التحقيق المختص واصدار أمر قبض بحقهم حيث تم التحرك فورا على أماكن تواجدهم والقي القبض عليهم في زمن قياسي اقل من 24 ساعة .

Advertisements