نائب يطالب القضاء بجرد الاخبارات والدعاوى المقامة بمحاكم إستئناف المحافظات المحررة

طالب النائب احمد الجبوري، الثلاثاء، القضاء الاعلى بجرد الاخبارات والدعاوى المقامة بمحاكم إستئناف المحافظات المحررة، عازيا ذلك الى تبيان "الحقائق وإنهاء معاناة ذوي المفقودين". وقال الجبوري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اطلعت عليه الخليج 365، "نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بجرد الاخبارات والدعاوى المقامة في محاكم استئناف المحافظات المحررة من قبل ذوي المفقودين والمختطفين منذ حزيران 2014 ولغاية الان".



واضاف الجبوري، ان "ذلك يأتي لتبيان الحقائق وإلزام الحكومة بأخذ دورها القانوني لإنهاء معاناة ذوي المفقودين الذي طال انتظارهم".

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