قرقاش مهنئا القوات المسلحة الإماراتية بالأضحى: دمتم درعا للوطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، القوات المسلحة بعيد الأضحى، مشيدا بدورهم البطولي في حماية الوطن ورفع راية البلاد عالية خفاقة.

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على تويتر، الثلاثاء: "تحية العيد المتجددة إلى ضباط وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وسده المنيع وحسامه القاطع".





وأضاف: "نعتز بكم فردا فردا ونفخر بمهنيتكم وعطائكم وتضحياتكم، رفعتم راية الإمارات خفاقة وحصنتم باسم الله هذا الوطن".