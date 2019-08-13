التحالف بقيادة السعودية يقول طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت داخل اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظر عام لمدخل مطار أبها في جنوب غرب السعودية يوم 24 يونيو 2019

قال التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل جماعة الحوثي في اليمن، إن طائرة مسيرة ”مفخخة“ أطلقها الحوثيون يوم الثلاثاء باتجاه المملكة سقطت داخل الأراضي اليمنية.

كان الحوثيون المتحالفون مع إيران قد قالوا في وقت سابق إنهم نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب غرب السعودية قرب الحدود اليمنية.

ونفى المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي تعرض مطار أبها لهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عنه قوله إن طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من العاصمة اليمنية صنعاء ”سقطت“ فوق منطقة سكنية في محافظة عمران التي تسيطر عليها الجماعة إلى الشمال مباشرة من صنعاء.

ولم يعلن أي جانب سقوط ضحايا.

وكثف الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم مناطق البلاد المكتظة بالسكان من الهجمات على أهداف في السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي المقابل استهدف التحالف الذي تقوده السعودية مواقع عسكرية للحوثيين لا سيما في محيط صنعاء.

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وتعقد الهجمات من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وتدخل التحالف المدعوم من الغرب بقيادة السعودية والإمارات في اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون من السلطة في صنعاء.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى شفا المجاعة.

وخلال الأسبوع الماضي تأجج العنف في مدينة عدن الجنوبية الساحلية بين القوات الحكومية المتمركزة هناك والانفصاليين الجنوبيين الذين كانوا يقاتلون إلى جانبهم ضد الحوثيين.