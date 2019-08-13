شكرا لقرائتكم كيف رد مذيع شهير بـ"سي إن إن" على مناداته بلقب "فريدو"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر فيديو للصحافي والإعلامي الأميركي الشهير بقناة "سي إن إن" التلفزيونية كريس كومو، وهو يصرخ في رجل ناداه بلقب "فريدو"، وهو إحدى شخصيات فيلم "العرّاب" الشهير، وذلك خلال مناسبة في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع.

الفيديو يتضمن لغة قوية من جانب كومو، في مواجهة الرجل الذي أضاف قائلاً مواجهاً غضب كومو: "أعتقد أن هذا ما كنت عليه".

ورد كومو بعصبية على الرجل ونعته بـ"الفاسق". وقال له غاضباً: "أيها الفاسق.. اسمع أنا اسمي كريس كومو وأنا مذيع بشبكة سي إن إن".

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وأوضح كومو للرجل أن فريدو كان الأخ الأضعف في فيلم العراب، وهو يستخدم كصفة للتشهير في الإيطالية.

وقد أجاب الرجل على كلمات كومو المكثفة بقوله باستفزاز: "أنت شخص أكثر عقلانية مما تبدو عليه في شاشات التلفزيون". لاحقاً قال كومو للرجل: "إنك سوف تواجه مشكلة". فسأله الرجل: "ماذا ستفعل حيال ذلك؟".

أجاب كومو: "سوف تفسد أيها القذر.. سأقذف بك أسفل هذه السلالم مثل كائن شرير". في مكالمة مع "ديلي وير" اعترف كومو أن الحادث وقع لكنه رفض التعليق على الأمر.

وقد دافعت شبكة "سي إن إن" عن مذيعها ببيان أصدرته، أكدت فيه "دافع كومو عن نفسه عندما تعرض للهجوم اللفظي، بإهانة ذات ارتباط عرقي، بطريقة منظمة، ونحن نقف معه وندعمه تماماً".