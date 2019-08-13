تكثيف حملات كشف المخدرات على العاملين بالجهاز الإداري بعد العيد

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يستعد لتكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد عيد الأضحى في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء؛ بتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وأكد "عثمان" أن الكشف إجباري ومفاجئ والتحاليل ستكون آلية مستمرة، للكشف على كافة العاملين وموظفي الجهاز الإداري بالدولة، موضحا أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما أنه تم تخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها؛ لتذليل أي عقبات قد تواجه حملات الكشف.

فمنذ وقوع حادث محطة مصر الأخير، شرعت الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات جدية وخطوات لإجراء تحليل المخدرات لكافة العاملين بالجهاز الإدراي للدولة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين في مختلف القطاعات.