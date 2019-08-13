النشرة: اندلاع حريق في حقل قرب مستشفى الشيخ راغب حرب في تول

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان "حريقا اندلع في حقل قرب ​مستشفى الشيخ راغب حرب​ في تول حيث إمتدت النيران إلى بورة لكسر السيارات".

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