جوزيف ابو فاضل: نأمل من الإتحاد العمالي عدم التدخيل بقضية الناجحين

أمل الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل من الإتحاد العمالي العام عدم التدخل في قضية الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. وفي تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح ابو فاضل أن "هذه القضية دستورية وتتعلق ب​المناصفة​ بين المسيحيين والمسلمين،وهي موضوع رسالة بين فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​".

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