سليم عون يشكر عقيص: أصبحنا اثنين- صفر لمصلحتك

أعرب عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ عن شكره لعضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب جرج عقيص، مشيراً الى أنه "شكراً زميلي العزيز على موقفك وكلامك. أصبحنا اثنين- صفر لمصلحتك".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ردا على تصريح عقيص، أعرب سليم عون عن "شكره لمنسقية زحلة في "​القوات اللبنانية​" على بيانها التوضيحي والذي أكد على الحقيقة وعلى صحة ما قلت"، مشيراً الى أنه "تبقى زحلة ومصلحتها ما يتحكّم بعلاقاتنا".