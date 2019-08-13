سليم عون يشكر عقيص: أصبحنا اثنين- صفر لمصلحتك

أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون عن شكره لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جرج عقيص، مشيراً الى أنه "شكراً زميلي العزيز على موقفك وكلامك. أصبحنا اثنين- صفر لمصلحتك".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ردا على تصريح عقيص، أعرب سليم عون عن "شكره لمنسقية زحلة في "القوات اللبنانية" على بيانها التوضيحي والذي أكد على الحقيقة وعلى صحة ما قلت"، مشيراً الى أنه "تبقى زحلة ومصلحتها ما يتحكّم بعلاقاتنا".
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