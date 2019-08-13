جبران باسيل نعى حسين فشيخ: ضحى بحياته لينقذ الآخرين

نعى رئيس وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب حسين فشيخ، قائلا "حسين فشيخ، قضى بحياته لينقذ الآخرين، الله يرحمك وتعازينا لأهالي بطرماز، قضاء الضنية".

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