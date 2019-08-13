المفتي زغيب دان الاعتداء الذي تعرض له طبيب في بعلبك

دان المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ الإعتداء الذي تعرض له الدكتور عبدالكريم امون في ​بعلبك​، مطالبا "​القوى الامنية​ بضرورة ملاحقة المعتدين ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب جرم بشع كهذا".

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