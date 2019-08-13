اعتبر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الشهيد حسين الفشيخ، سفير لبناني للفروسية والشهامة والشجاعة قضى غرقا في كوناكري وهو يقوم بانقاذ شخصين من موت محتم"، مضيفا:"أتقدم من عائلته وأهالي بطرماز بأحر التعازي القلبية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح الجنات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: الشهيد حسين فشيخ سفير لبناني للفروسية والشهامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.