رياض المالكي طالب العالم بتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع ومساءلة إسرائيل

طالب وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​، ​العالم​، بـ"تنفيذ اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتكولاتها الإضافية، ومساءلة ​إسرائيل​ عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى ان "البشرية تحتفل بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، وشعبنا يقع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، الذي طال أمده لأكثر من 52 عاما".

وشدد على "أهمية التزام الجهات السامية المتعاقدة، بواجبها بضمان احترام الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى، وهو ما يحتاجه ​الشعب الفلسطيني​ في ظل ما يتعرض له من سياسات استعمارية على يد الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي وممنهج"، داعياً إلى "فرض آليات المساءلة والعقوبات، على الهيئات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".