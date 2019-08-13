وزير ايراني: لعدم السماح باستمرار الحظر الجائر ضد إيران على قطاع الدواء

طالب وزير الصحة الايراني سعيد نمكي، ​منظمة الصحة العالمية​ بـ"عدم السماح باستمرار الحظر الجائر ضد ​إيران​"، داعيا كافة ​المجتمع الدولي​، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، إلى "عدم السماح للسياسات الجائرة واللا قانونية للولايات المتحدة بالتأثير سلبا على صحة الناس".

وأكد أن "​الادارة الأميركية​ وعلى الرغم من كافة ادعاءاتها حول منح الحرية ​الجمهورية​ الإسلامية في توفير ​الأدوية​ والغذاء، الا انها افتعلت العديد من المشاكل للنظام الصحي في البلاد عبر فرض الحظر الجائر وغير المنطقي ضد إيران، والتي ستترك تداعياتها السلبية على الشعب الإيراني في ​المستقبل​ القريب"، مشيراً إلى أن "توفير المواد الخام لإنتاج الأدوية داخل البلاد والمعدات الطبية اللازمة، واستيراد الأدوية لذوي ​الأمراض​ الخاصة والمستعصية واجه العديد من العراقيل بسبب عدم إمكان تنفيذ التحويلات المصرفية الناجمة عن الحظر الأميركي الجائر؛ مما خلق مشاكل عدة لهؤلاء المرضى واضطرهم للجوء الى طرق ومصادر غير رسمية لسد حاجاتهم في هذا الخصوص؛ الظروف التي أتاحت من الجهة الأخرى أرضية ملائمة لبعض المستغلين وأثارت القلق حول زيادة احتمال توفير هذه الحاجات الطبية من مصادر غير موثوق بها وإلحاق العديد من الأضرار بالمرضى وبالنظام الصحي برمته بالتالي"، مؤكدا ان "هذه الخطوات الأميركية السفيهة تعتبر جريمة ضد الإنسانية".