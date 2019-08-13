اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "على اميركا وقف ممارساتها المثيرة للتوتر ان كانت تتطلع للامن البحري"، مشيراً إلى أن "التوتر في الخليج الفارسي بدأ اساسا مع تدخل اميركا وارهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني".
واعتبر أن "تزايد البوارج الخارجية في هذا المضيق الضيق والمزدحم من شانه زيادة مخاطر اشتعال هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت اميركا تريد الامن البحري فعليها وقف ممارساتها المثيرة للتوتر ".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: على اميركا وقف ممارساتها المثيرة للتوتر ان كانت تريد الامن البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.