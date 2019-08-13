ظريف: على اميركا وقف ممارساتها المثيرة للتوتر ان كانت تريد الامن البحري

اعلن وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان "على ​اميركا​ وقف ممارساتها المثيرة للتوتر ان كانت تتطلع للامن البحري"، مشيراً إلى أن "التوتر في ​الخليج الفارسي​ بدأ اساسا مع تدخل اميركا وارهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني".

واعتبر أن "تزايد البوارج الخارجية في هذا المضيق الضيق والمزدحم من شانه زيادة مخاطر اشتعال هذه المنطقة"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت اميركا تريد الامن البحري فعليها وقف ممارساتها المثيرة للتوتر ".