غالبية البريطانيين يؤيدون تعليق البرلمان

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نصر المجالي: أيدت غالبية الناخبين البريطانيين اي قرار لرئيس الوزراء بوريس جونسون بـ"تعليق البرلمان" من أجل دفع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الأمام.

ووجد استطلاع للرأي أجرته ComRes لصالح صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، أن 54 في المائة من الجمهور يوافقون على أن رئيس الوزراء "يحتاج إلى إنهاء مهمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأية وسيلة، بما في ذلك تعليق البرلمان إذا لزم الأمر ، لمنع النواب من إيقافه".

وكشف الاستطلاع أيضًا عن خيبة أمل واسعة النطاق من العملية السياسية القائمة، حيث شعر 88٪ من المستطلعين بأن النواب "بعيدون عن الاتصال" بالجمهور، وقال 89٪ إنهم "النواب يتجاهلون رغبات الناخبين ويدفعون أجنداتهم الخاصة" على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لا انسجام

عندما سئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أن البرلمان كان أكثر انسجاما مع الجمهور من السيد جونسون، أجاب 62٪ منهم بالنفي. ويشكل هذا الاستطلاع بمثابة دفعة لقوية لجهود جونسون ، الذي وعد بمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لزم الأمر بحلول 31 أكتوبر.

واستطلعت الدراسة الاستقصائية نحو 2،011 من البالغين البريطانيين في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2019 وتم تقييم البيانات لتكون ممثلة ديموغرافيا لجميع البالغين البريطانيين.

تم سؤال المستطلعين عما إذا كانوا قد وافقوا على أن رئيس الوزراء "يحتاج إلى تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأية وسيلة ، بما في ذلك تعليق البرلمان إذا لزم الأمر ، لمنع النواب من إيقافه". ووافق ما مجموعه 54٪ من المستطلعين و 46٪ عارضوا ذلك.

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دور الملكة

كما وجد الاستطلاع أن الجمهور رفض بأغلبية ساحقة فكرة محاولة جرّ الملكة إليزابيث الثانية إلى خوض مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الموقف في ظل تعليقات جون ماكدونيل وزير الخزانة في حكومة الظل العمالية الذي هدد بإرسال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال ، إلى قصر باكنغهام "في سيارة أجرة" لإبلاغ الملكة بأن المعارضة يجب أن "تستولي" على الحكم إذا خسر جونسون تصويتًا لصالحه في البرلمان أو إذا رفض الاستقالة.

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عما إذا كان ينبغي أن تظل الملكة فوق السياسة وترفض المشاركة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أجاب 77٪ بنعم و 23٪ أجابوا.

تقدم المحافظين

وكشف الاستطلاع أيضًا أن حزب المحافظين قد وسّع تقدمه على حزب Brexit بنسبة 15 نقطة مئوية منذ أن أصبح جونسون رئيسًا للوزراء. كما أظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين يتقدم بنسبة 31٪ من الأصوات، على حزب العمال الذي حاز على نسبة 27٪ من آراء المشمولين بالاستطلاع.

كما تعادل الديمقراطيون الليبراليون وحزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يتزعمه ننايجل فاراج بنسبة 16٪.

وفي الختام، أثبت جونسون، حسب نتائج الاستطلاع شعبيته لدى الناخبين من مؤيدي حزب (بريكست Brexit)، حيث أبدى ما يقرب 9 من كل 10 اي ما نبته (87٪) إعجابهم برئاسته للوزراء حتى الآن.